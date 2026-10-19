Омск-информ
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·Происшествия·Андрей Андреев

После экстренной посадки в Омск направляется резервный самолет

На нем новосибирцев доставят в Махачкалу.
самолет

Для пассажиров экстренно севшего в Омске самолета подготовили резервный борт. Его прибытие ожидается в 16:25.

Ранее самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Махачкалу, подал сигнал тревоги над Казахстаном из-за технической неполадки. Борт экстренно сел в Омске. Всех 176 пассажиров разместили в стерильной зоне Омского аэропорта.

Как сообщает авиакомпания S7, резервный борт отправился так же, как первый самолет, из Новосибирска.

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·Происшествия·Андрей Андреев

После экстренной посадки в Омск направляется резервный самолет

На нем новосибирцев доставят в Махачкалу.
самолет

Для пассажиров экстренно севшего в Омске самолета подготовили резервный борт. Его прибытие ожидается в 16:25.

Ранее самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Махачкалу, подал сигнал тревоги над Казахстаном из-за технической неполадки. Борт экстренно сел в Омске. Всех 176 пассажиров разместили в стерильной зоне Омского аэропорта.

Как сообщает авиакомпания S7, резервный борт отправился так же, как первый самолет, из Новосибирска.

8591
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Рубрика - Происшествия