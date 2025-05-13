В отпуске время дорого, и гораздо удобнее путешествовать прямыми рейсами. Летим в Анталию, Баку, Наманган, Сочи, Минводы, Казань, Горно-Алтайск.

Наступает сезон летнего отдыха, а в отпуске каждый день особенно ценен и не хочется тратить лишнее время на дорогу. Появляется все больше возможностей улететь прямыми рейсами из Омска по популярным туристическим направлениям.

Турция (Анталия) – популярный у россиян курорт на Средиземном море всегда предлагает широкий выбор отелей, развлечений, экскурсионных программ.

Из Омска в солнечную Анталию летает турецкая авиакомпания Southwind Airlines. Хорошая новость для всех, кто в этом году полетит в Анталию – местный аэропорт за год значительно модернизировали, он стал более удобным и просторным. Все пред- и послеполетные процедуры теперь проходят намного быстрее.

Вылет из Омска по понедельникам, средам и субботам. Пакетные туры продаются во всех турагентствах города.

Азербайджан (Баку) –второй год подряд авиакомпания IRAERO предлагает омичам полетную программу из Омска на берег Каспийского моря. Баку – это универсальное направление для отдыха. Пляжный отдых в сочетании с активным, богатая история и гастрономия, возможность выезжать за пределы города для посещения уникальных природных локаций. Жители Баку традиционно гостеприимны и встречают всех с большим радушием.

Прямые рейсы из Омска каждое воскресенье. Омичам доступны как билеты на сайте авиаперевозчика, так и пакетные предложения в туркомпаниях города.

Узбекистан (Наманган) –взгляните по-новому на путешествие в эту колоритную страну. Если вы уже посещали Ташкент и Самарканд, Наманган поможет вам глубже погрузиться в культуру и историю Узбекистана. Это второй по величине город Узбекистана после Ташкента, расположенный в Ферганской долине. Обладает не менее богатым историческим наследием, представленным старинными мечетями, медресе, площадями, жилыми домами. Здесь настоящий рай для шопоголиков – Наманган известен своими ремесленниками, занимающимися производством ковров, керамики и ювелирных изделий. А местная кухня довольно разнообразна, блюда готовятся из мяса и большого количества овощей. А в летний сезон можно наслаждаться свежими фруктами из плодородной Ферганской долины.

Прямые рейсы из Омска авиакомпанией Uzbekistan Airways осуществляются по вторникам.

Горно-Алтайск – отправляйтесь из Омска в Сибирскую Швейцарию. Омичи любят путешествия в Республику Алтай за возможность провести отпуск среди невероятных природных ландшафтов, где уже довольно развитая туристская инфраструктура. Погуляв по уютному городу, можно отправиться на Телецкое озеро, увидеть горные реки Катунь и Чую, плато Укок и составить множество своих живописных природных маршрутов. Регион отлично подходит любителям пеших походов, трекинга, сплавов по бурным рекам, конных путешествий и альпинизма.

Прямые рейсы из Омска авиакомпанией «ЮВТ Аэро» осуществляются по средам и воскресеньям. Приятный бонус – рейс является субсидированным, поэтому цена на авиабилет вас приятно порадует.

Сочи –всесезонный курорт на берегу Черного моря, который готов принимать туристов с любым уровнем запросов. Это направление настолько популярно у омичей, что в летний период рейсы из Омска осуществляют сразу несколько авиакомпаний.

Выберите для себя наиболее оптимальный вариант среди предложений авиаперевозчиков. В Сочи можно отправиться «Аэрофлотом», «Уральскими авиалиниями», Smartavia, «Северным ветром» и «Икар», авиакомпаниями «Якутия» и NordStar. Вылеты из Омска каждый день.

Минеральные Воды –с 2 июня до конца сентября рейс в Кавказские Минеральные Воды будет осуществлять авиакомпания Red Wings.

Вылеты из Омска запланированы по понедельникам. Кавказские Минеральные Воды – это уникальный курортный район, расположенный в Ставропольском крае. Включает пять основных курортных городов – Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и непосредственно Минеральное Воды. Благодаря компактности региона, посетить их можно все за одну поездку, попробовать везде лечебные воды и полюбоваться красотой Северного Кавказа.

Благодаря маршрутной сети, которая представлена в расписании Омского аэропорта, омичи имеют возможность совершать поездки, открывая для себя города России и новые направления для путешествий.

В топе – Казань, которая уже прочно завоевала статус одного из главных туристических городов страны. Также аутентичная Уфа с очень привлекательными ценами на билеты, Иркутск, от которого до уникального озера Байкал рукой подать, и Красноярск с его современной городской инфраструктурой и невероятной природой Восточной Сибири.

Еще больше направлений представлены на сайте Омского аэропорта: aeroomsk.ru.