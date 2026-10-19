Омск-информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия·Андрей Андреев

Экстренно севший в Омске самолет встречали пожарные

Однако никакого возгорания не произошло.
пожарные

Как сообщает «СуперОмск», экстренно севший в Омске самолет встречали пожарные расчеты. Однако их помощь не потребовались.

Напомним, самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Махачкалу, подал сигнал тревоги над Казахстаном. Борт сел в Омске из-за технической неполадки. По предварительным данным, этой неполадкой было падение уровня масла в двигателе.

Точную причину правоохранители выясняют.

Читайте также

·Происшествия·Андрей Андреев

Экстренно севший в Омске самолет встречали пожарные

Однако никакого возгорания не произошло.
пожарные

Как сообщает «СуперОмск», экстренно севший в Омске самолет встречали пожарные расчеты. Однако их помощь не потребовались.

Напомним, самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Махачкалу, подал сигнал тревоги над Казахстаном. Борт сел в Омске из-за технической неполадки. По предварительным данным, этой неполадкой было падение уровня масла в двигателе.

Точную причину правоохранители выясняют.

Больше по тегу - #самолет
Рубрика - Происшествия