Омск-информ
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·Происшествия·Андрей Андреев

Резервный борт вылетел из Омска после экстренной посадки

Пассажиры продолжили путь из Новосибирска в Махачкалу.
Самолет

Резервный борт S7 вылетел из Омска в Махачкалу. Пассажиры, которых не довезли туда из Новосибирска с первой попытки, продолжили путь.

Напомним, рейс Новосибирск – Махачкала совершил вынужденную посадку в Омске из-за технической неисправности. Позже появилась информация, что речь шла о низком уровне масла в двигателе.

На всякий случай самолет в аэропорту встречали пожарные расчеты. Однако тушить ничего не потребовалось.

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·Происшествия·Андрей Андреев

Резервный борт вылетел из Омска после экстренной посадки

Пассажиры продолжили путь из Новосибирска в Махачкалу.
Самолет

Резервный борт S7 вылетел из Омска в Махачкалу. Пассажиры, которых не довезли туда из Новосибирска с первой попытки, продолжили путь.

Напомним, рейс Новосибирск – Махачкала совершил вынужденную посадку в Омске из-за технической неисправности. Позже появилась информация, что речь шла о низком уровне масла в двигателе.

На всякий случай самолет в аэропорту встречали пожарные расчеты. Однако тушить ничего не потребовалось.

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Рубрика - Происшествия