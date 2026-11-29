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Сегодня, 29 ноября, в Омске не все самолеты поднимаются в воздух по расписанию – два рейса отменили, еще один задержали почти на четыре часа.

Пассажирам, которые собирались на экзотический таиландский курорт Пхукет, улететь не удалось: рейс авиакомпании «Северный ветер» с вылетом в 02:10 отменили. Причина не называется.

Не улетел и борт «Победы» до Шереметьево – его вычеркнули из расписания, хотя старт был запланирован на 05:20.

Дольше всех придется ждать тем, кто следует в Казань. Самолет авиакомпании «Икар» должен был отправиться в путь в 08:25, но вылет перенесли на 12:10 – задержка составила 3 часа 45 минут.

Кроме того, утром с отклонениями от расписания ушли рейсы в Москву и Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что 25 октября после налета БПЛА и закрытия воздушного пространства с 15:40 до 22:00 в Омском аэропорту массово задержали самолеты – в частности, рейс «Победы» в Шереметьево и борт «Икар» до Казани.