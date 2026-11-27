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Экспедиция «Зов Севера. В поисках холода» прибудет в Омск завтра, 28 ноября. Ее маршрут растянется от Мурманска до Магадана – это больше 16 тыс. км и 17 регионов, сообщили организаторы.

Одним из организаторов проекта выступает Русское географическое общество. В числе целей – популяризация внутреннего автомобильного туризма и продвижение туристического потенциала регионов, а также оценка дорожной и придорожной инфраструктуры. Кроме того, участники рассчитывают установить рекорд России по движению гибридных автомобилей при экстремально низких температурах.

Стартовала экспедиция 22 ноября в Мурманске. По предварительному графику 29 ноября путешественники отправятся из Омска в Новосибирск. Точное время прибытия в город и возможность присоединиться к экспедиции организаторы сообщат дополнительно.