Изображение создано при помощи ИИ

Первый чартерный рейс из Омска в Камрань отправится 30 декабря. Сезон полетов во Вьетнам продлится до 18 марта 2027 года, сообщает пресс-служба Омского аэропорта.

Рейсы будет выполнять авиакомпания «Северный ветер» на самолетах Airbus A330-300. Путевки на вьетнамское направление продаются у туроператоров и в турагентствах Омска.

Помимо Вьетнама, с ноября заявлены чартеры из Омска на Пхукет в Таиланде и в египетский Шарм-эль-Шейх.

Напомним, что в зимнем расписании 2026–2027 годов рейсы во Вьетнам были заявлены в декабре на 2, 10, 14, 21 и 27 числа, а в январе – на 3, 8, 15, 19 и 27 числа.