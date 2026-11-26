«Омскрегион»

В Омской области нашли еще одно место, где можно построить базу отдыха. В деревне Богданово Горьковского района сформировали участок площадью 4 га – в 30 км от села Серебряное, к которому ведет туристический маршрут. Землю поставили на кадастровый учет, ей присвоен номер 55:04:060301:486, уточнили в пресс-службе Управления Росреестра по Омской области.

По данным Единого государственного реестра недвижимости, площадь участка на берегу Иртыша составила 40 426 кв. м. Это земли населенных пунктов, которые разрешено использовать под отдых (рекреацию), размещение домов отдыха, пансионатов и кемпингов. Сейчас территория находится в государственной собственности, капитальных строений на ней нет.

– Выявленный участок находится в государственной собственности и в его пределах отсутствуют какие-либо объекты капитального строительства, – отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Омской области Анжелика Иванова.

Село Серебряное стало одиннадцатым объектом в регионе, рядом с которым возможна реализация комплексных проектов развития туристической инфраструктуры. Новый участок – 19-й в банке «Земли для туризма», его общий объем в области достиг 202 га.

Ранее «Омск-информ» сообщал, что участок под базу отдыха выставили на торги.