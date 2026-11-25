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В одном из крупнейших парков Омска начали собирать зимнюю горку. Как сообщили в телеграм-канале «Открытка из Омска», на «Зеленом острове» рабочие уже приступили к монтажу конструкции.

При этом пока не уточняется, когда горка будет готова и когда омичи смогут на ней кататься.

Напомним, что в конце октября в парке «Вокруг света» начали устанавливать главную новогоднюю елку. Тогда же на площадке приступили к подготовке праздничной подсветки и декораций.