Фото: пресс-служба Губернатора Омской области / max.ru/VPKhotcenko

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в Минске провел переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Глава региона заявил о необходимости прямого авиасообщения между Минском и Омском, сообщает БелТА.

По словам Хоценко, открытие прямой воздушной линии может стать одним из ключевых направлений сотрудничества. Для развития двусторонних связей, считает он, можно задействовать ресурсы бюджета Союзного государства – регион предлагает субсидировать прямые авиарейсы из этих средств.

– Главное, чтобы люди общались. Все зиждется на человеческом контакте. Поэтому прямое авиасообщение крайне важно, – заявил губернатор.

О конкретных сроках запуска рейсов и параметрах субсидирования не сообщается.

Напомним, что в мае министр транспорта и дорожного хозяйства Андрей Хафизов заявлял, что запуск прямого рейса Омск – Минск не планируется, хотя ранее губернатор называл это направление актуальным. До этого путешествие из Омска в столицу Беларуси осуществлялось только с пересадками в Казани и Санкт-Петербурге.