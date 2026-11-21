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Министерство транспорта РФ намерено расширить программы субсидирования авиаперевозок, чтобы больше граждан могли приобретать билеты со скидкой. О таких планах глава ведомства Дмитрий Ядров рассказал в интервью ТАСС.

Поддержку получат прежде всего региональные направления. Пересмотр маршрутов проведут в рамках действующих лимитов финансирования, без выхода за их пределы. Ведомство рассчитывает расходовать средства более рационально, перераспределив их между региональным и местным сегментами перевозок. Обновленные условия, по словам министра, могут вступить в силу ориентировочно в третьем квартале 2027 года.

– Число билетов должно в связи с этим увеличиться, – сказал Ядров.

Механизм субсидирования устроен так: государство частично возмещает авиакомпаниям стоимость перелета, благодаря чему пассажиры покупают билеты по специальным тарифам. Размер скидки доходит до 30 %, а в отдельных случаях – до 50 %. Получить льготный билет можно при наличии особого статуса либо по месту жительства.