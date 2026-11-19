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Прямое авиасообщение между Омском и Сочи так и не возобновилось. Авиакомпания «Северный ветер» прекратила полеты по этому маршруту, не раскрыв публично причины такого шага.

Перерыв в прямых перелетах между Омском и Сочи произошел впервые за долгое время. В период высокого спроса самолеты на курорт летали ежедневно, причем сразу у нескольких авиаперевозчиков.

Добраться на курорт омичи смогут только со стыковкой – например, через Казань с пересадкой между рейсами авиакомпаний «Икар» и «Северный ветер» и ожиданием в 1 день и 3 часа.