Омичей лишили прямых самолетов в Сочи

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Авиакомпания «Северный ветер» завершает полетную программу по прямому маршруту из Омска в Сочи. Согласно данным с официального сайта перевозчика, последний беспересадочный рейс по этому направлению вылетит 8 ноября.

После закрытия прямой программы омичи смогут добраться до южного курорта только с пересадкой. В качестве альтернативы авиакомпания предлагает составной маршрут через Казань. Перелет выполнит перевозчик «Икар», после чего пассажирам предстоит пересадка на рейс «Северного ветра». Время ожидания между рейсами в Казани составит 1 день и 3 часа.

Примечательно, что появление пересадки практически не отразилось на итоговой стоимости перелета. Билет эконом-класса на заключительный прямой рейс 8 ноября обойдется в 15 621 рубль, а стыковочный вариант через Казань на 11 ноября стоит 15 633 рубля.