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Виталий Хоценко провел переговоры с генеральным директором и председателем правления «Аэрофлота» Сергеем Александровским, на которых рассматривалась возможность запуска дополнительных авиарейсов по маршруту Москва – Омск и в обратном направлении. Об этом губернатор рассказал в своем официальном сообщении.

Повышенный спрос на авиасообщение с Омском глава региона связывает с большим числом мероприятий международного и всероссийского уровня, которые проходят в области. Кроме того, по его словам, растет интерес туристов к региону. Власти рассчитывают, что авиакомпания поддержит инициативу по увеличению числа рейсов.

– С учетом проведения в Омской области многочисленных мероприятий международного и всероссийского масштаба, а также возросшего интереса туристов к нашему региону, этот вопрос для нас актуален. Рассчитываем на поддержку, – сообщил губернатор.

Отдельно отмечается, что Виталий Хоценко возглавил делегацию Омской области на XX Международном форуме и выставке «Транспорт России». В Москве он также вновь затронул тему развития перевозок по Иртышу – этот вопрос губернатор поднимал и ранее.