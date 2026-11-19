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В Омске пассажирам не разрешат проехать в двухсекционном трамвае «Богатырь», который привезли в город для испытаний. Как сообщает «НГС55» со ссылкой на пресс-службу мэрии, возить людей во время тестов не предусмотрено.

– В связи с особенностями технической эксплуатации в период прохождения тестовых испытаний перевозка пассажиров в трамвае «Богатырь» не осуществляется, – объяснили в администрации.

Сейчас вагон стоит в депо и даже без пассажиров по улицам не ходит – в городской администрации сослались на те же технические особенности эксплуатации.

Ранее производитель ПК «Транспортные системы» сообщал, что с 7 ноября «Богатырь» начнет работу на маршруте № 8 от ПО «Полет» до улицы Котельникова, а сами испытания рассчитаны на месяц. В мэрии пока не могут сказать, вернется ли трамвай на омские пути и когда это произойдет.

Отметим, что вагон трамвая длиной 19,5 метра спроектирован для всех категорий пассажиров. Низкий пол вагона позволяет осуществлять посадку и высадку быстрее и удобнее, в том числе для маломобильных граждан, родителей с колясками и пожилых людей. Вагон вмещает до 222 человек, сохраняя маневренность на линиях. В конструкции применены современные решения для снижения эксплуатационных затрат.

Ранее мэрия Омска вела переговоры о предоставлении вагона для испытаний, в том числе рассматривалась возможность тестирования модификации с оборудованием для беспилотного движения.