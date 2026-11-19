Фото: Новые люди

В Омске завершился десятый сезон программы развития молодежного предпринимательства «Я в деле», которую реализует партия «Новые люди». Участниками проекта стали сотни студентов вузов и колледжей. В течение полутора месяцев они проходили обучение, посещали деловые игры, мастер-классы и лекции опытных предпринимателей.

Полученные знания студенты продемонстрировали на финальном мероприятии сезона. Участники решали предпринимательские, социальные и другие кейсы, предлагая собственные варианты их реализации.

— Мы запустили программу «Я в деле» еще в 2022 году. За это время ее участниками стали более тысячи студентов. Многие из тех, кто прошел обучение, затем становятся наставниками и помогают новичкам правильно структурировать свои идеи и избежать типичных ошибок. Мы сформировали настоящее сообщество, которое помогает молодежи раскрыть потенциал, – отметил руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Омской области Яков Куртушин.

Победителем регионального этапа программы стала команда Омского государственного педагогического университета. Теперь ее участники отправятся в Москву, где представят Омскую область и свой вуз на общероссийском финале.

Фото: Новые люди

– Половина молодых людей в России хотели бы открыть свое дело даже сейчас, когда бизнесу трудно, дорожает сырье и оборудование, а кредиты почти недоступны. Люди все равно готовы рисковать и брать инициативу в свои руки. История показывает: именно в сложные времена появляются сильные компании и интересные проекты. А «Новые люди» помогают тем, кто хочет начать свой бизнес: убираем административные барьеры, добиваемся новых возможностей для предпринимателей, – отметил депутат Госдумы, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Программу «Я в деле» запустила партия «Новые люди». Позже к проекту присоединились профильные министерства, Росмолодежь, «Сбер» и 537 университетов из 72 регионов страны. За время работы программы обучение прошли более 350 тысяч студентов. Каждый третий выпускник – свыше 109 тысяч человек – впоследствии начал собственное дело.