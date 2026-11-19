Фото: пресс-служба мэрии Омска / max.ru/shelest_sn

Новые остановки в Омске, построенные по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», подключат к системе «Безопасный город», сообщил мэр города Сергей Шелест. Речь идет о десяти остановочных пунктах вдоль улицы Лукашевича и остановке «Парк Победы» на участке от развязки Ленинградского моста до проспекта Маркса – в обоих направлениях.

Сейчас подрядная организация монтирует камеры видеонаблюдения и прокладывает электрокабели, чтобы интегрировать остановки в «Безопасный город». После подключения электроснабжения в новых остановках закрытого типа появятся освещение и тепловые завесы.

По словам Шелеста, видеонаблюдение в режиме реального времени позволит фиксировать правонарушения и оперативно на них реагировать.