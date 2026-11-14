Мэрия отказалась возвращать популярную у омичей остановку

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Власти Омска не намерены в ближайшее время восстанавливать остановочный пункт «СибАДИ», расположенный на проспекте Мира в Советском округе. Об этом городская администрация сообщила в социальных сетях, отвечая на обращения жителей.

Ранее остановку упразднили для маршрутов, следующих в центр города. Поводом послужили заторы на проспекте Мира, вызванные капитальным ремонтом моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. После того как на мосту заработала четвертая полоса, пробки пошли на спад, и омичи в соцсетях указали чиновникам, что причина отмены остановки, по сути, отпала. Но в мэрии не торопятся возвращать остановку.

– Специалисты департамента транспорта проводят мониторинг утренней и вечерней ситуации. В настоящее время решения о возврате остановки общественного транспорта нет. Перенос остановки общественного транспорта не планируется, – сообщила мэрия в соцсетях.

Ремонт моста у Телецентра должен был завершиться в конце октября, но сроки проведения работ сместили на август 2027 года. Судя по всему, остановку «СибАДИ» вернут тогда же.