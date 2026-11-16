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В Октябрьском округе задержали 38-летнего местного жителя по подозрению в вандализме. Поздно вечером 4 ноября фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил имущество павильона на улице Кирова, причинив ущерб на сумму 7 000 рублей.

Как выяснилось, мужчина работает курьером в службе доставки и возвращался домой около полуночи. Из-за закрытых дверей павильонов он не смог зайти внутрь, после чего сорвал скамейку на остановке «11-я Рабочая» и попытался разбить стекло.

Нарушителя на месте происшествия задержали сотрудники частного охранного предприятия и передали полицейским. В отношении ранее судимого за кражу и грабеж омича возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ.