Фото: vk.ru/1oomestomska

В минувшую пятницу, 13 ноября, жители микрорайона Солнечный заметили бегающего дикого кабана. Животное появилось в конце улицы Дианова рядом с проезжей частью, попав на видео камеры очевидцев из сообщества «100 необычных мест Омска».

Один из автомобилистов принял зверя за крупную собаку, которая таранила ограждение, но при ближайшем рассмотрении узнал дикого кабана. Зверь активно передвигался вдоль тротуара и не демонстрировал страха перед людьми.

«Это шок! У кого медведи гуляют по улицам, а у нас бегают кабаны!» – поделилась впечатлениями автор поста.

Отметим, что при встрече с дикими животными категорически запрещено приближаться к ним, пытаться подкормить или прогнать самостоятельно. О появлении подобных гостей горожанам рекомендуется незамедлительно сообщать в экстренные службы.

Напомним, что кабаны и раньше заходили в Омск. Ранее дикого зверя заметили на улице Ватутина.