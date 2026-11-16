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Скандал с ДНК-тестированием учеников Тевризской средней школы № 2, о котором накануне сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, получил официальное развитие. Районный комитет образования инициировал внутреннюю проверку.

Как сообщила «Омск-информу» заместитель председателя комитета образования Тевризского района Ирина Силкова, сейчас ведомство выясняет все обстоятельства произошедшего.

– В настоящее время у нас ведется наша служебная проверка. Направлены запросы во все ведомства. Ждем официальных ответов, и, соответственно, когда будут получены все ответы, тогда мы будем выносить свое решение. Пока у нас никакой информации нет. Разбираемся, – рассказала Ирина Силкова.

Напомним, поводом для резонанса стали сообщения о том, что учеников снимали с уроков для забора биоматериала в рамках расследования уголовного дела 23-летней давности. При этом родители школьников и профильное ведомство не были предупреждены о процедуре и не давали на нее согласия.

Накануне у местного отдела полиции прошла встреча обеспокоенных мам и пап с представителем комитета образования Татьяной Гек. Правоохранители заявили, что никаких нарушений в ходе процедуры допущено не было, сославшись на то, что на все следственные действия дал официальное согласие заместитель главы местной администрации.

При этом добиться комментариев от силовых структур пока не удается. В пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области и в областной прокуратуре «Омск-информу» ситуацию комментировать отказались.