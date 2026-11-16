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В поселке Тевриз Омской области разгорается скандал: возле здания школы №2 сотрудники правоохранительных органов брали у школьников биоматериал для ДНК-анализа. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.

По имеющимся данным, детей снимали с уроков и проводили забор мазков. Родителей о процедуре никто не предупредил, согласия на нее они не давали. О случившемся матери и отцы узнали лишь от напуганных ребят, после чего выразили возмущение. В школе взрослым объяснили, что мазки взяли якобы в рамках расследования уголовного дела, возбужденного 23 года назад. Какое отношение к этому имеют нынешние ученики, остается неясным.

– Я надеюсь, что прокуратура региона обратит внимание и во всем разберется, – заявила Екатерина Мизулина.

Позднее выяснилось, что о происходящем не знали и в местном комитете образования. Таким образом, ни родители, ни профильное ведомство не были поставлены в курс дела заранее.