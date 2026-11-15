Omskinform.ru

Сегодня, 15 ноября, в Омске произошел пожар в автоцентре, расположенном на улице Семиреченской, что в Старом Кировске. Возгорание подтвердило региональное управление МЧС России.

Как уточнили в ведомстве, сигнал о возгорании поступил в 17:16. По сведениям очевидцев, огонь было видно за несколько километров. К моменту приезда спасателей пламя охватило кровлю строения целиком. Из здания предварительно вывезли 23 машины.

Тушением занимаются 60 сотрудников МЧС и 18 единиц спецтехники. В 20:31 ведомство проинформировало, что очаг удалось локализовать, а площадь пожара достигла 2400 кв. м.

Как выяснил «Омск-информ», горел автоцентр крупной компании по продаже сельхозтехники «Енисей». Пострадали четверо человек: их осматривают медики.