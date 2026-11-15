«Решил, что не тварь дрожащая»: в модном омском кафе «Достоевский» разбили двери

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В Омске произошел инцидент с входной дверью кафе «Достоевский»: кто-то повредил ее, а работники заведения увидели последствия, придя утром на смену. Об этом рассказали сотрудники заведения в соцсетях.

Сотрудники заведения опубликовали обращение к тому, кто причастен к повреждению, и предупредили, что противоправные поступки влекут за собой ответственность. В записи они также пошутили, что день начался не с кофе. Размер ущерба и то, обращались ли представители кафе в полицию, пока не уточняется.

– Сегодня наше утро началось не с кофе. Кто-то явно не дождался нашего открытия. Кто-то решил, что он не тварь дрожащая, а право имеет? Что ж, тогда помни, что за каждым преступлением последует наказание, – написали креативные сотрудники в стиле писателя, фамилию которого носит заведение.

Пока неясно, кто именно стоит за повреждением двери и с какой целью оно было совершено. Официальных комментариев от правоохранительных органов по этому поводу не поступало. О том, будет ли заведение добиваться компенсации, также ничего не сообщается.