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В Омске в троллейбусе №8 старушка упала на спину прямо во время движения. Об этом рассказали «Омск-информу» свидетели происшествия.

Сегодня, в районе 19 часов, пенсионерка не удержалась, когда троллейбус резко тронулся с места в районе городка Водников, и упала на спину. От беды женщину спас пассажир, успевший подхватить даму. Водитель, по данным очевидцев, отреагировала оперативно.

Она остановила транспорт и вышла из кабины. После чего предложила пенсионерке оформить ДТП, либо написать отказ от претензий. Женщина согласилась на последний вариант. И троллейбус поехал дальше.

Судя по всему, старушка серьезно не пострадала.