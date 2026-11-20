Фото создано при помощи ИИ

Сегодня утром в омском аэропорту снова наблюдаются задержки рейсов. Вовремя не смогли вылететь несколько рейсов в Москву и Санкт-Петербург.

Рейс авиакомпании «Россия» в Питер перенесли с 5:10 на 9:10. Самолет «России» в Москву сдвинули в расписании с 5:50 на 9:50.

«Победа» сдвинула рейсы в Москву с 5:20 на 9:00 и с 7:05 на 9:30. Также с опозданием вылетит борт «Аэрофлота» в столицу – вместо 8:05 в 9:05.

«Северный ветер» отправит самолет в Санкт-Петербург в 9:45 вместо 8:25.