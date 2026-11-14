Рядом с аэропортом «Омск-Центральный» построят микрорайон на 13 домов

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Администрация Омска проводит общественные обсуждения, посвященные судьбе участка рядом с аэропортом «Омск-Центральный»: в границах Граничной, Верхнеднепровской, Волгоградской, Ленинградского проспекта и левого берега Иртыша планируют разместить жилые кварталы с социальными объектами.

Согласно проекту, в микрорайоне появится 13 домов малой и средней этажности, причем высота зданий не превысит пяти этажей. В трех из них предусмотрены торговые помещения, еще в одном – детский сад как минимум на 40 мест. Кроме того, на окраине Авиагородка собираются построить отдельный детсад, способный принять не менее 250 детей, и школу на 550 учащихся.

Помимо жилья и образовательных учреждений, в проект включены парковка на 150 автомобилей, торгово-развлекательный комплекс, точки общепита, спортзалы и ряд «объектов делового управления». Также заложено расширение улицы Транссибирской и создание еще одной «перспективной улицы» микрорайона. На территории хотят разбить собственный сквер, а отопление домов, судя по всему, обеспечат ресурсами котельной, которую только предстоит возвести.

Строительство жилья рядом с действующим аэропортом начнется в 2028 году, а полностью микрорайон сформируется не раньше 2042-го. Сейчас на этом участке находятся несколько гаражей и инфраструктура склада ГСМ.

Напомним, что к концу 2028 года власти Омской области планируют запуск международного аэропорта «Омск-Федоровка» в тридцати километрах от города. После этого планируется освоение территории действующего аэропорта. На освободившейся земле возведут 6 млн кв. м м жилья, рассчитанного на 150 тысяч человек.