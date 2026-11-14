В Омске сорвали ремонт федерального центра реабилитации

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Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области приняло решение о включении ООО «Прайд-Омм-1» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Как сообщается на официальном сайте ведомства, причиной стали нарушения при исполнении контракта на текущий ремонт фасада спального корпуса центра реабилитации «Омский», подведомственного Социальному фонду России.

Договор с подрядчиком был подписан 27 апреля 2026 года, а завершить работы требовалось не позднее 31 июля. Компания не уложилась в установленные сроки, из-за чего заказчик решил в одностороннем порядке расторгнуть соглашение и передал соответствующие материалы в антимонопольную службу. В свое оправдание исполнитель сослался на действия субподрядной организации, которую привлек к работам.

Однако комиссия УФАС не приняла эти объяснения: подтверждающих документов о добросовестном выполнении обязательств компания не предоставила. В итоге доводы подрядчика были признаны несостоятельными, и сведения о нем внесли в реестр.