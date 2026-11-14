В Омске продают производство биодизеля с собственной железнодорожной веткой

В Омске продают действующее производство биодизеля и жирных кислот. За объект просят 45 млн рублей, объявление размещено на одной из площадок объявлений.

Компания «Биодизель» работает уже 10 лет. В собственности – здание площадью 704,8 кв. м с электрической мощностью 200 кВт. Из них 400 «квадратов» заняты под выпуск биодизеля, а оставшиеся 304,8 кв. м сданы в аренду под производство тротуарной плитки, арендатор находится на объекте 12 лет. Помимо этого, в собственности есть 2 500 кв. м строительной опалубки, ее также сдают в аренду.

К производству прилагается собственная железнодорожная ветка – для отгрузки сырья и продукции вагонами. Продавец видит несколько вариантов развития: глубокая переработка глицерина, выпуск метилового эфира для фармацевтики, масштабирование производства триацитина, загрузка железнодорожной ветки и модернизация узла переэтерификации.