Фото: пресс-служба Губернатора Омской области / max.ru/VPKhotcenko

В Омской области направят около 125 млн рублей на развитие дорожной инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Средства пойдут на ремонт и содержание дорог в зимний период, а также на приобретение дорожной техники.

Напомним, что в октябре на дорожные работы в Омской области направили около 200 млн рублей на 2026–2028 годы – средства распределили между муниципальными районами и АО «Омскавтодор».