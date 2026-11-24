Omskinform.ru

В общественном транспорте Омска появился новый способ оплаты проезда – теперь пассажиры могут приобрести билет через приложение Яндекс Go. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.

Новый вариант расчетов действует наряду с уже привычными транспортной и банковской картами, qr-кодом и сервисом 2ГИС. Чтобы воспользоваться им, пассажиру нужно включить Bluetooth на смартфоне и зайти в раздел «Транспорт» на главной странице приложения. Далее следует нажать кнопку «Купить билет» и дождаться, пока телефон уловит сигнал Bluetooth-метки, установленной в салоне. После этого остается выбрать маршрут, определить число билетов и провести оплату – средства спишутся с одной из карт, привязанных к сервисам Яндекса.

Оформленный билет будет храниться в разделе «Мой билет», а также в истории заказов Яндекс Go.