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За десять месяцев 2026 года в Омске пассажирам-безбилетникам выписали 755 штрафов. Их общая сумма составила 232,5 тысячи рублей. Такую статистику озвучили на заседании комитета горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры.

В ходе обсуждения депутаты затронули тему возможного повышения штрафов за неоплаченный проезд. Окончательного вердикта по этому вопросу пока нет. Рассмотрение инициативы отложили до весенней сессии.

Сейчас законодательство предусматривает за первое нарушение санкцию в размере от 300 до 1 000 рублей. Если пассажир попадется повторно, сумма взыскания вырастает до 1 500–2 000 рублей.

На данный момент действующие размеры штрафов пересматривать не стали. Таким образом, расценки за безбилетный проезд в городе остаются прежними.