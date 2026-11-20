пресс-служба правительства Омской области

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области объявило открытый конкурс на обслуживание межмуниципальных маршрутов №1048, №1049, №1052 и №1055, связывающих Омск и Шербакуль. Об этом сообщается в публикации «Коммерческих Вестей» от 20 ноября.

Все четыре направления включены в единый лот. Обслуживать их предполагается автобусами малого класса, и лишь на маршруте №1049 допускается также средний класс. Ежедневные рейсы должны выполняться по каждому из маршрутов, проходящих через разные населенные пункты региона. Заявки от участников принимаются до 21 декабря, а имя победителя станет известно 24 декабря. Приступить к перевозкам новый исполнитель обязан с 28 апреля 2027 года.

Ранее эти направления закреплялись за индивидуальным предпринимателем Вадимом Макаренко, однако Минтранс досрочно отозвал у него право на перевозки. Причиной стало несоблюдение обязательных требований, выявленное в ходе проверки.

Чтобы жители не остались без транспорта, ведомство без проведения конкурса привлекло временного исполнителя – им стал первый откликнувшийся на заказ индивидуальный предприниматель Анатолий Войтенко. Теперь же постоянного перевозчика, который будет работать на маршрутах несколько лет, министерство выбирает на конкурсной основе в соответствии с законодательством.