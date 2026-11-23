В Омске дорожные службы УДХБ перешли на усиленную обработку автомагистралей и пешеходных зон противогололедными материалами из-за непогоды и сильного обледенения городских территорий.
Работы стартовали еще ночью: на посыпку проезжей части, включая мосты и путепроводы, уже ушло около 350 тонн песко-соляной смеси.
– Ранним утром приступили к борьбе с наледью на пешеходных зонах общественных пространств, скверов, наиболее востребованных пешеходных маршрутов омичей. Внимание уделяется также подходам к пешеходным переходам, заездным карманам, лестничным спускам, посадочным площадкам остановок общественного транспорта, – уточнили в мэрии города.
Сегодня противогололедную обработку ведут на улицах Торговой, Суворова, Гагарина, Щербанева, Ивана Алексеева, Набережной Тухачевского, 14-й Военный городок, Бульваре Архитекторов, Лукашевича, Булатова, Иртышской Набережной, Романенко, Воровского, Масленникова, Маяковского, Лизы Чайкиной, 21-й Амурской, 10 лет Октября, Федора Крылова, 1-й Советской, Челюскинцев, проспекте Космическом, Ленина и других участках.
Всего в течение дня на улицах города планируется задействовать 300 рабочих и 290 единиц спецтехники. Работы по содержанию улично-дорожной сети будут продолжать в зависимости от погодной обстановки.