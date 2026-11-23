Фото: Илья Боровский

Компания поддержала международную просветительскую акцию «Географический диктант» и выступила ее официальной площадкой. К мероприятию присоединились сотрудники компании из разных регионов: работники офиса в Санкт-Петербурге приняли участие очно, а специалисты Омского и Московского заводов смазочных материалов подключились онлайн.

«Географический диктант» Русского географического общества проводится ежегодно с 2015 года при поддержке президента России. За это время акция приобрела международный масштаб и объединила участников более чем из 140 стран.

В основном варианте диктанта участникам предложили ответить на 30 вопросов разного уровня сложности. Задания охватывали как общеизвестные географические факты, так и темы, требующие логики, внимательности и нестандартного подхода. В 2026 году организаторы также подготовили дополнительный вариант – «Геодиктант». Продвинутый уровень» из 20 вопросов повышенной сложности. Пройти его могли все желающие после завершения основной части.

«Газпромнефть-СМ» регулярно поддерживает просветительские и патриотические инициативы, в том числе «Диктант Победы». Кроме того, компания проводит собственные образовательные и культурные мероприятия для сотрудников, школьников и студентов.

— «Газпромнефть-СМ» является регулярным участником крупных просветительских, спортивных и экологических мероприятий. «Географический диктант» – это не просто возможность проверить свои знания, но и важный шаг к формированию интереса к истории, культуре и уникальному природному наследию нашей страны. География помогает нам лучше понимать мир, в котором мы живем, осознавать богатство и многообразие России, чувствовать связь с ее прошлым и настоящим. Подобные инициативы объединяют сотрудников разных поколений, способствуют развитию кругозора и укреплению патриотических ценностей», – отметила заместитель генерального директора по работе с персоналом и организационному развитию «Газпромнефть-СМ» Наталия Дворецкая.

Напомним, ранее сообщалось, что волонтеры компаний провели фестиваль в поддержку бездомных животных.