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Компания представила на международной выставке «ЮгАгро» разработки для газопоршневых электростанций. Компания показала моторное масло G-Profi SGE 40 MA, предназначенное для стационарных двигателей, которые обеспечивают электроэнергией и теплом промышленные предприятия и сельскохозяйственные комплексы.

Собственная генерация особенно востребована в тепличных хозяйствах. Энергоцентры на базе газопоршневых установок позволяют вырабатывать электричество и тепло непосредственно на территории комплекса, снижать зависимость от внешних сетей и оптимизировать расходы. В осенне-зимний период это важно для обеспечения дополнительного освещения растений. Кроме того, углекислый газ, образующийся при работе двигателей, может использоваться для подкормки растений и повышения урожайности.

Масло G-Profi SGE 40 MA разработано на омском заводе на основе собственных синтетических базовых масел компании с применением современного пакета присадок. Продукт отличается высокой стойкостью к окислению и подходит для газопоршневых двигателей, в том числе работающих на топливе с повышенным содержанием серы. При разработке также учитывались особенности современных установок китайских производителей.

Для двигателей европейских производителей, выпускает масло G-Profi SGE Premium 40. Оно предназначено для стационарных установок с алюминиевыми и стальными поршнями. Смазочный материал защищает детали от износа и образования отложений, помогает поддерживать чистоту двигателя и стабильность его работы при высоких температурах и нагрузках. Также его применение позволяет увеличить интервалы между заменами масла и сократить расходы на обслуживание оборудования.

— Собственная генерация позволяет аграриям управлять энергоснабжением, одновременно повышая требования к надежности техники, поэтому мы рассматриваем специализированные смазочные материалы как значимую часть технологической инфраструктуры агробизнеса.«Газпромнефть-СМ» предлагает российские решения, разработанные с учетом реальных условий эксплуатации и требований двигателей, что помогает обеспечивать бесперебойную работу оборудования, – отметил начальник департамента развития продаж в РФ «Газпромнефть-СМ» Андрей Спирин.

Надежность смазочных материалов имеет особое значение для объектов, удаленных от централизованных электросетей, где техническое обслуживание оборудования может быть затруднено. При выборе масла необходимо учитывать тип двигателя, состав топлива и условия эксплуатации – это помогает снизить риск внеплановых остановок энергетических установок.