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Жители Омской области столкнулись с заметным сокращением доходов: по итогам августа средняя зарплата в регионе составила 75 223 рубля. Месяцем ранее этот показатель равнялся 79 114 рублям, а в июне достигал 86 138 рублей. Так, всего за два месяца заработки в экономике снизились почти на 10,9 тысячи рублей, вернувшись к значениям февраля. При этом в сравнении с августом прошлого года номинальная сумма оказалась выше на 10,6 %.

Наиболее высокие доходы традиционно фиксируются в сфере производства кокса и нефтепродуктов, где сотрудники в среднем получают 175 тыс. рублей, а также в финансовом и страховом секторах с показателем 121,2 тыс. рублей. В сфере ремонта и монтажа машин и оборудования зарплаты составляют 119,3 тыс. рублей, сообщили в Омскстате.

На другом полюсе находятся менее оплачиваемые направления. Так, в почтовой связи средний заработок зафиксирован на уровне 46,5 тыс. рублей, а в лесоводстве и лесозаготовках – 54,4 тыс. рублей. При этом максимальную динамику роста продемонстрировало производство мебели: здесь доходы работников увеличились за год на 30 %, достигнув 54,1 тыс. рублей.