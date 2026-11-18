Omskinform.ru

Жители Омской области, рассматривающие работу вахтовым методом, в среднем рассчитывают зарабатывать 113 тыс. рублей ежемесячно. Этот показатель заметно превышает медианные ожидания по Сибири, которые остановились на отметке в 100 тыс. рублей. К таким выводам пришли аналитики рекрутинговой платформы hh.ru, изучив базу резюме за 2026 год.

Всего в округе за указанный период соискатели разместили или обновили 268 тыс. анкет с пометкой о готовности к вахте. Доля Омской области составила 11 % – это порядка 29,5 тыс. резюме, что позволило региону занять пятую строчку рейтинга. Лидерами по числу желающих уехать на заработки стали Иркутская область (20 %) и Красноярский край (19 %), за ними следуют Новосибирская (15 %) и Кемеровская (13 %) области.

Основной костяк вахтовиков формируют мужчины, на долю которых приходится 78 % анкет против 22 % у женщин. Почти половина кандидатов (46 %) – это люди в возрасте от 25 до 44 лет, тогда как молодежь до 24 лет проявляет к такому формату куда меньший интерес (11 %). Чаще всего соискатели ищут места в сфере рабочего персонала (42 %), строительстве (28 %) и на производстве (26 %), а среди конкретных профессий лидируют водители, машинисты, разнорабочие и сварщики.

Как пояснила директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева, финансовые запросы напрямую зависят от квалификации: новички претендуют в среднем на 96 тыс. рублей, а специалисты со стажем свыше шести лет – на 120 тыс. рублей. Среди рабочих профессий максимальные суммы указывают машинисты (190 тыс. рублей), а также бетонщики, геодезисты и геологи (180 тыс. рублей). Самые высокие планки ставят управленцы: главные инженеры проектов рассчитывают на 200 тыс. рублей, а руководители строительных проектов – на 250 тыс. рублей, однако эти цифры отражают лишь ожидания кандидатов, а не реальные предложения работодателей.