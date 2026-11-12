Сельхозкооператив в Омской области кинул 109 работников на 3,3 млн рублей

Исилькульская межрайонная прокуратура Омской области добилась восстановления трудовых прав сотрудников сельскохозяйственного производственного кооператива, где образовалась задолженность по зарплате. О результатах проверки сообщает надзорное ведомство.
В ходе ревизии выяснилось, что 109 человек не получали причитающиеся им выплаты вовремя, а общая сумма долга превысила 3,3 млн рублей. Чтобы защитить интересы граждан, прокуратура направила руководителю организации представление. После его рассмотрения сотрудникам перечислили 545 тысяч рублей. Помимо этого, по инициативе надзорного органа главу кооператива привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ и оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Кроме того, за восстановлением прав 12 работников прокуратура обратилась в суд с исками о взыскании задолженности, компенсации за задержку выплат и возмещении морального вреда. Заявленные требования были удовлетворены в полном объеме.
Устранение нарушений также проконтролирует межрайонная прокуратура.