В Омске будут втрое сильнее «бить» по незаконным киоскам и кафе

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В Омской области планируют в два-три раза увеличить административные штрафы за нарушение правил размещения нестационарных торговых объектов. Под это правило попадают киоски, летние кафе, сезонные аттракционы, а также конструкции для хранения велосипедов и электросамокатов.

Соответствующий законопроект о внесении поправок в региональный Кодекс об административных правонарушениях подготовлен к рассмотрению в Законодательном Собрании по инициативе Омского городского Совета.

Документ предусматривает полную отмену предупреждений по ряду нарушений и существенный рост денежных взысканий. В частности, за нарушение утвержденной властями схемы размещения уличных объектов или самовольную установку конструкций предусматриваются следующие санкции:

для граждан штраф составит от 3 тыс. до 4 тыс. рублей (при повторном нарушении – от 4 тыс. до 5 тыс. рублей);

для должностных лиц взыскание вырастет до 15–20 тыс. рублей (повторно – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей);

юридическим лицам придется заплатить от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, а при рецидиве сумма составит от 40 тыс. до 200 тыс. рублей.

Кроме того, поправки распространяют административную ответственность за нарушение правил благоустройства и размещения объектов не только на государственные и муниципальные земли, но и на участки, находящиеся в частной собственности. В случае принятия закона областным парламентом документ вступит в силу после подписания губернатором.