Для омичей придумали очередной штраф за действия в интернете

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Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафах за контент, отрицающий традиционные духовно-нравственные ценности. Речь идет о публикациях в соцсетях, онлайн-кинотеатрах и на видеосервисах.

За распространение таких материалов обычным гражданам и владельцам пабликов грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей (при повторном нарушении – до 150 тысяч). Для должностных лиц санкции составят от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических – от 500 до 700 тысяч рублей. Разработчики уточнили, что за рядовые комментарии наказывать не планируют, а формулировки еще доработают.

Если владельцы платформ не удалят запрещенный материал за сутки по требованию Роскомнадзора, штрафы вырастут: для физлиц – от 10 до 20 тысяч рублей, для компаний – от 700 тысяч до 1 миллиона рублей. Протоколы за сам контент будет составлять Минкультуры, а за отказ блокировать – Роскомнадзор. Заниматься делами будут районные суды.