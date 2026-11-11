Омск-информ
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·Общество·Мария Филимонова

В Омске закрывается центр дерматологии и косметологии

Учредители юридического лица запустили процедуру добровольной ликвидации.
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В Омске готовится уйти с рынка «Омский центр клинической дерматологии и косметологии». Компанию намерены исключить из ЕГРЮЛ – процедура запускается по решению учредителей о прекращении деятельности юрлица.

Предприятие основано весной 2015 года и с тех пор получило две лицензии на медицинскую деятельность. С 2016 года юрлицу принадлежат права на товарный знак Emerald, а сам центр клинической косметологии и дерматологии работает на улице Пушкина.

Финансовые дела у компании шли неважно: в 2020–2023 годах фиксировались убытки, а в 2024-м чистая прибыль составила 0 рублей. Помимо этого, в 2023–2024 годах рассматривалось дело о банкротстве компании по иску акционерного общества «Аптечная сеть «Омское лекарство».

Ранее сообщалось, что процедура банкротства ЖСК «Пархоменко», за которым числится один из старейших долгостроев Омска, может затянуться.

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·Общество·Мария Филимонова

В Омске закрывается центр дерматологии и косметологии

Учредители юридического лица запустили процедуру добровольной ликвидации.
шприц

В Омске готовится уйти с рынка «Омский центр клинической дерматологии и косметологии». Компанию намерены исключить из ЕГРЮЛ – процедура запускается по решению учредителей о прекращении деятельности юрлица.

Предприятие основано весной 2015 года и с тех пор получило две лицензии на медицинскую деятельность. С 2016 года юрлицу принадлежат права на товарный знак Emerald, а сам центр клинической косметологии и дерматологии работает на улице Пушкина.

Финансовые дела у компании шли неважно: в 2020–2023 годах фиксировались убытки, а в 2024-м чистая прибыль составила 0 рублей. Помимо этого, в 2023–2024 годах рассматривалось дело о банкротстве компании по иску акционерного общества «Аптечная сеть «Омское лекарство».

Ранее сообщалось, что процедура банкротства ЖСК «Пархоменко», за которым числится один из старейших долгостроев Омска, может затянуться.

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Рубрика - Общество