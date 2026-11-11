Омск-информ
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·Общество·Мария Филимонова

Омичам внезапно отключили электричество

Жалобы поступают из Амурского поселка.
нет света, отключение

Омичи в соцсетях сообщают о внезапном отключении электричества. В частности, подобные жалобы поступают от жителей Центрального округа, а также из микрорайона Амурский.

– Амур, район Тарская крепость, все многоэтажки без света, – сообщает местный житель.

– В центре тоже много где нет, – пишет другой омич.

Информации о причинах отключений на данный момент не поступало. Напомним, что в Омской области действует режим беспилотной опасности. Связано ли отключение с ним, не сообщается.

Ранее сообщалось, что на улицах Блюхера, Волкова, 2-я Поселковая и Нефтезаводская в городке Нефтяников отключили фонари.

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·Общество·Мария Филимонова

Омичам внезапно отключили электричество

Жалобы поступают из Амурского поселка.
нет света, отключение

Омичи в соцсетях сообщают о внезапном отключении электричества. В частности, подобные жалобы поступают от жителей Центрального округа, а также из микрорайона Амурский.

– Амур, район Тарская крепость, все многоэтажки без света, – сообщает местный житель.

– В центре тоже много где нет, – пишет другой омич.

Информации о причинах отключений на данный момент не поступало. Напомним, что в Омской области действует режим беспилотной опасности. Связано ли отключение с ним, не сообщается.

Ранее сообщалось, что на улицах Блюхера, Волкова, 2-я Поселковая и Нефтезаводская в городке Нефтяников отключили фонари.

1275
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Рубрика - Общество