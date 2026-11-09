Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Экономика/Бизнес·Алексей Новиков

В Омске возникли новые трудности с банкротством одного из старейших долгостроев

Очередное собрание кредиторов ЖСК «Пархоменко» не состоялось.
стройка, строительство, строительный кран

Процедура банкротства ЖСК «Пархоменко», за которым числится один из старейших долгостроев Омска, может затянуться. Об этом свидетельствует отчет конкурсного управляющего Виталия Литвина о результатах назначенного собрания кредиторов. Документ был опубликован на федресурсе в пятницу, 6 ноября.

– Общая сумма требований конкурсных кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов и обладающих правом голоса на собрании кредиторов, – 304 509 685 руб., что составляет 100 % голосов. Указанные кредиторы уведомлены о собрании. <...> По результатам регистрации конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, включенные в реестр требований кредиторов, отсутствуют. Принимая во внимание, что на собрании отсутствуют конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, <...> собрание считается не состоявшимся, – говорится в документе.

В результате конкурсному управляющему не удалось отчитаться перед кредиторами о проделанной в ходе процедуры банкротства работе и обсудить с ними дальнейшие действия. При этом такая ситуация возникает уже не в первый раз.

Стоит отметить, что процедура банкротства ЖСК «Пархоменко» началась в первой половине 2022 года по заявлению Фонда развития территорий. В конце июля того же года в отношении ЖСК ввели конкурсное производство. К тому моменту задолженность организации превышала 304 млн рублей.

Напомним, что ЖСК «Пархоменко» числится в списке застройщиков, признанных ненадежными.

Читайте также

·Экономика/Бизнес·Алексей Новиков

В Омске возникли новые трудности с банкротством одного из старейших долгостроев

Очередное собрание кредиторов ЖСК «Пархоменко» не состоялось.
стройка, строительство, строительный кран

Процедура банкротства ЖСК «Пархоменко», за которым числится один из старейших долгостроев Омска, может затянуться. Об этом свидетельствует отчет конкурсного управляющего Виталия Литвина о результатах назначенного собрания кредиторов. Документ был опубликован на федресурсе в пятницу, 6 ноября.

– Общая сумма требований конкурсных кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов и обладающих правом голоса на собрании кредиторов, – 304 509 685 руб., что составляет 100 % голосов. Указанные кредиторы уведомлены о собрании. <...> По результатам регистрации конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, включенные в реестр требований кредиторов, отсутствуют. Принимая во внимание, что на собрании отсутствуют конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, <...> собрание считается не состоявшимся, – говорится в документе.

В результате конкурсному управляющему не удалось отчитаться перед кредиторами о проделанной в ходе процедуры банкротства работе и обсудить с ними дальнейшие действия. При этом такая ситуация возникает уже не в первый раз.

Стоит отметить, что процедура банкротства ЖСК «Пархоменко» началась в первой половине 2022 года по заявлению Фонда развития территорий. В конце июля того же года в отношении ЖСК ввели конкурсное производство. К тому моменту задолженность организации превышала 304 млн рублей.

Напомним, что ЖСК «Пархоменко» числится в списке застройщиков, признанных ненадежными.

Больше по тегу - #строительство
Рубрика - Экономика/Бизнес