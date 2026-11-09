В Омске возникли новые трудности с банкротством одного из старейших долгостроев

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Процедура банкротства ЖСК «Пархоменко», за которым числится один из старейших долгостроев Омска, может затянуться. Об этом свидетельствует отчет конкурсного управляющего Виталия Литвина о результатах назначенного собрания кредиторов. Документ был опубликован на федресурсе в пятницу, 6 ноября.

– Общая сумма требований конкурсных кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов и обладающих правом голоса на собрании кредиторов, – 304 509 685 руб., что составляет 100 % голосов. Указанные кредиторы уведомлены о собрании. <...> По результатам регистрации конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, включенные в реестр требований кредиторов, отсутствуют. Принимая во внимание, что на собрании отсутствуют конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, <...> собрание считается не состоявшимся, – говорится в документе.

В результате конкурсному управляющему не удалось отчитаться перед кредиторами о проделанной в ходе процедуры банкротства работе и обсудить с ними дальнейшие действия. При этом такая ситуация возникает уже не в первый раз.

Стоит отметить, что процедура банкротства ЖСК «Пархоменко» началась в первой половине 2022 года по заявлению Фонда развития территорий. В конце июля того же года в отношении ЖСК ввели конкурсное производство. К тому моменту задолженность организации превышала 304 млн рублей.