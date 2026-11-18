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В России изменят периодичность опросов граждан о репродуктивных планах и факторах, сдерживающих рождаемость. Министерство экономического развития по поручению президента Владимира Путина разработало проект постановления, согласно которому собирать эти данные будут раз в три года, а не раз в пятилетку. Ближайшее такое исследование запланировано на 2027 год, пишут «Известия».

В Росстате уточнили, что за пять лет семейные планы россиян могут серьезно скорректироваться из-за экономической ситуации и действия мер господдержки. Увеличение частоты замеров поможет государству оперативнее реагировать на запросы населения и оценивать эффективность выплат.

При этом участие в анкетировании останется строго добровольным, а начиная с 2030 года ответить на вопросы статистики можно будет через интернет.