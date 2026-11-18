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Один из утренних рейсов из Омска отменен. Согласно данным онлайн-табло Омского аэропорта, утром 18 ноября были скорректированы графики вылетов по двум направлениям. Полностью отменили рейс авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург, который должен был отправиться в аэропорт Пулково в 5:10.

Кроме того, с опозданием из Омска вылетели два столичных борта. Самолет авиакомпании «Россия», направлявшийся в московский аэропорт Шереметьево, по расписанию должен был покинуть взлетную полосу в 5:20, однако фактический вылет состоялся лишь в 6:28.

Также задержка коснулась утреннего рейса перевозчика «Победа» в Шереметьево – вместо запланированных 7:05 отправку судна перенесли на 7:20.