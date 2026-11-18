Omskinform.ru

Сегодня, 18 ноября, по данным специалистов Обь-Иртышского УГМС, в Омске и районах ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах местами образуется гололедица.

Дневная температура воздуха прогнозируется на уровне -2...+3 °C. Скорость южного и юго-восточного ветра составит 8–13 м/с. Атмосферное давление будет падать.

В ночь на четверг, 19 ноября, термометры покажут –2...–7 °C, при прояснении –7...–12 °C при облачной погоде с прояснениями. Прогнозируется местами небольшой снег, на дорогах местами образуется гололедица. Направление ветра сменится на южное и юго-западное со скоростью 7–12 м/с, а атмосферное давление будет расти.