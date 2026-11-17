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Зимние холода пока не спешат в Омск, однако ждать их осталось недолго. По прогнозам, заметное снижение температуры ожидается в конце ноября – накануне календарной зимы.

Вплоть до воскресенья, 22 ноября, в Омске и области будет сохраняться прохладная погода. Температура воздуха составит от -2 до -4 градусов. Затем, судя по прогнозу сервиса Ventusky, в регион вернется плюсовая температура.

Однако долго радоваться плюсовой температуре жителям региона не придется. Уже через два дня погода вновь начнет меняться в сторону морозов. К субботе, 28 ноября, в Омской области похолодает до -4...-7 градусов, а в ночь на 29 ноября столбики термометров покажут уже -6...-12 градусов. Днем сильного потепления не ожидается. В отдельных районах области вместе с похолоданием пройдет небольшой снег.

Впрочем, конец ноября обещает быть еще холоднее. Предварительно, утром 30 ноября в Омске похолодает до -10 градусов, а в северной части области ударят морозы до -19 градусов.