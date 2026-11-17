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В 2026 году в России кардинально поменялся подход к взысканию налоговых долгов. Теперь налоговая служба наделена правом действовать во внесудебном порядке. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу чуть больше года назад.

– Как мы действовали раньше? Появилась задолженность, мы направляли требования налогоплательщику, давался срок для добровольной оплаты. И если налогоплательщик в этот срок не оплатил, то готовились документы в суд, мы обращались в мировые суды с заявлением о вынесении судебного приказа, – говорит начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Омской области Юлия Кононович. – И только после получения судебного приказа мы направляли его для дальнейшего взыскания либо в банк, либо работодателю, либо в службу судебных приставов. Сейчас налоговый орган не обязан обращаться в суд.

Если образовалась задолженность, человеку направляется требование с условием погасить ее в установленный срок; если и тогда оплаты нет, УФНС действует в рамках ст. 46 Налогового кодекса, то есть принимается решение о взыскании за счет денежных средств на расчетных счетах налогоплательщика. И в банк направляется поручение о принудительном взыскании суммы задолженности.

– У налогового органа также появилось право принимать решение о приостановлении операций на счетах налогоплательщиков-граждан, – отмечает Юлия Кононович. – Ранее это применялось только к организациям либо к индивидуальным предпринимателям.

Осталось и такое негативное последствие для должников, как пеня. Она начинает начисляться, исходя из 1/300 ставки рефинансирования, действующей на день начисления пени, установленной Центральным банком РФ, и начисляется за каждый календарный день неоплаченной задолженности. Если имущественные налоги граждане обязаны оплатить не позднее 1 декабря 2026 года, то со 2 декабря уже начинает начисляться пеня до полного погашения задолженности.

Добавим, что 19 ноября в Омской области состоится День открытых дверей. С 9:00 до 20:00 омичи могут получить консультацию по уплате имущественных налогов.

– Специалисты помогут разобраться в деталях начислений, подробно расскажут о порядке и сроках уплаты налогов, проинформируют о действующих льготах в регионе и ответят на интересующие вопросы по теме налогообложения имущества физлиц, – сообщили в УФНС.

Сотрудники налоговой инспекции будут ждать налогоплательщиков по следующим адресам: ул. 24-я Северная, 171а, ул. Ф. Крылова, 2а, ул. Магистральная, 82б, ул. Суворова, 1а.