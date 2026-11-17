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В 2026 году в Омской области выявили уже 90 очагов бешенства, что вдвое больше, чем в прошлом году, когда было зарегистрировано всего 38 очагов. А в 2024-м их было всего 19.

Как сообщили «Омск–информу» в главном управлении ветеринарии Омской области, больше всего вспышек инфекции (12 очагов) пришлось на Омский район. По 7 очагов выявили в Нововаршавском и Русско-Полянском районах. В Горьковском, Одесском, Саргатском и Полтавском районах – по 5. В Азовском, Любинском, Марьяновском и Называевском – по 4. В Кормиловском, Муромцевском, Нижнеомском, Павлоградском, Тарском – по 3. В Большереченском, Седельниковском, Таврическом, Тевризском – по 2, а в Большеуковском, Крутинском, Колосовском, Москаленском и Тюкалинском – по 1.

– Особенность эпизоотического процесса на территории Омской области заключается в том, что она находится в Западно-Сибирском-Казахстанском природном очаге бешенства. В связи с чем в регионе постоянно сохраняется напряженная эпизоотическая ситуация по бешенству. Наличие природного очага бешенства среди диких животных, в свою очередь, ведет к вовлечению в эпизоотический процесс домашних и сельскохозяйственных животных и значительно увеличивает риск заражения людей, – прокомментировали ситуацию в управлении.

Если говорить о видах животных, то специалисты обнаружили в регионе 34 бешеных собаки и 26 кошек. Заболели также 13 сельскохозяйственных животных. Еще 15 случаев бешенства выявлено у диких плотоядных животных, а 2 – у енотовидных собак.